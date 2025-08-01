В Казани задержали 10 нелегальных мигрантов во время рейда

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Город
1 августа 2025  12:21

Сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии провели совместный рейд на овощной базе и строительной площадке в Казани. В ходе проверки документов у 95 иностранных граждан выявлено 10 нарушителей миграционного законодательства.

Восьмерым задержанным, включая несовершеннолетнего, вменяют нарушение режима пребывания в РФ. Еще двое подозреваются в незаконной трудовой деятельности. Все нарушители получили штрафы от 2 до 10 тысяч рублей, общая сумма взысканий составила 35 тысяч рублей. Материалы на подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В отношении работодателей, возможно использовавших труд мигрантов, решение будет принято после завершения административных процедур.

По данным СКР, за первое полугодие 2025 года в Татарстане возбуждено 12 уголовных дел о незаконной миграции, столько же направлено в суд. Среди обвиняемых — два сотрудника миграционных служб. Также ведется работа по привлечению к ответственности самих мигрантов: возбуждено 54 уголовных дела, 52 из них уже переданы в суд.

Параллельно к дисциплинарной ответственности привлечены 67 должностных лиц за недостатки в работе, способствовавшие нарушениям миграционного законодательства.

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