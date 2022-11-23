 В Казани задержали 20-летнего парня, укравшего автомобильные колеса
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В Казани задержали 20-летнего парня, укравшего автомобильные колеса

Злоумышленник признался, что похитил колеса для своей машины.

Город
23 ноября 2022  15:49
Автор:
Роза Габитова

В Казани сотрудники отдела полиции «Юдино» задержали 20-летнего молодого человека, укравшего четыре автомобильных колеса. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по столице РТ. 

Потерпевший рассказал, что ночью во дворе по улице Бирюзовая неизвестный снял с его автомобиля ВАЗ-2110 четыре колеса. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятие и задержали подозреваемого в Кировском районе. 

Свою вину задержанный парень признал и сообщил, что решил украсть колеса для своей машины. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».

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