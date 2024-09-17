В Казани задержали 22 мигранта без документов

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Город
17 сентября 2024  10:34
Автор:
Эндже Гарафиева

На стройке жилого комплекса в Казани выявили нарушения миграционного законодательства.

В результате проверки установлено, что 22 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность на объекте, не имели разрешительных документов на право работы на территории Российской Федерации.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, решается вопрос о привлечении к ответственности как самих мигрантов, так и работодателя, допустившего нарушения законодательства.

«По решению суда трое иностранных граждан оштрафованы, каждый на 3000 рублей. Двум нелегальным мигрантам назначен арест на трое суток, в дальнейшем один из них будет принудительно выдворен за пределы Российской Федерации», – заявили в пресс-службе МВД по РТ.

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