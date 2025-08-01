В Казани задержали 51 мотоциклиста за нарушения ПДД в рамках рейда

С 22 по 31 июля в Татарстане проходил рейд «Мотоцикл», направленный на выявление нарушений среди водителей мототранспорта. В Казани инспекторы ДПС задержали 51 мотоциклиста, не соблюдавшего правила дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции, за время операции в городе произошло 11 ДТП с участием мотоциклов, в результате которых пострадали 11 человек. Командир полка ДПС Казани Дамир Мингазов подчеркнул, что многие аварии можно было избежать при соблюдении ПДД.

«Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, некоторые мотоциклисты продолжают пренебрегать правилами, что приводит к тяжелым последствиям», — отметил представитель ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что соблюдение скоростного режима, использование защитной экипировки и отказ от опасных маневров помогут снизить аварийность. Рейды по контролю за двухколесным транспортом продолжатся до конца летнего сезона.