В Казани задержали директора одного из институтов КФУ

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Город
9 апреля 2024  09:44
Автор:
Эндже Гарафиева

По информации «Татар-информа», под следствием по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий оказался директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов. Его задержали правоохранители. Пока он арестован и помещен в СИЗО до конца мая судом города Казани.

По версии следствия, на протяжении года Хайрутдинов давал указания сотрудникам института заключать соглашения на выполнение научно-исследовательских работ, которые фактически не проводились. Полученные деньги были присвоены Хайрутдиновым.

Временно обязанности исполняет Раиль Фахрутдинов.

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