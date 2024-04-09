В Казани задержали директора одного из институтов КФУ

По информации «Татар-информа», под следствием по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий оказался директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов. Его задержали правоохранители. Пока он арестован и помещен в СИЗО до конца мая судом города Казани.

По версии следствия, на протяжении года Хайрутдинов давал указания сотрудникам института заключать соглашения на выполнение научно-исследовательских работ, которые фактически не проводились. Полученные деньги были присвоены Хайрутдиновым.

Временно обязанности исполняет Раиль Фахрутдинов.