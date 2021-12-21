 В Казани задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске
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В Казани задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске

Осужденных удалось обнаружить в результате совместной работы сотрудников Росгвардии и территориального УФСИН РФ.

Город
21 декабря 2021  10:25

В Казани задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Во время дежурства в Приволжском районе к патрульному экипажу Росгвардии обратились сотрудники УФСИН и попросили помочь в задержании разыскиваемого осужденного мужчины. По имевшейся у ведомства информации, он находился у себя дома.

Росгвардейцы вместе с представителями подразделения исполнения наказаний выехали по адресу, где задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с начала декабря. Он не приходил отмечаться в надзорные органы после выхода на свободу.

Спустя три часа сотрудники Росгвардии и татарстанского ФСИН РФ в Военном городке задержали еще одного молодого человека, также находившегося в федеральном розыске.

26-летний парень был осужден за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств и уклонялся от обязательных исправительных работ.

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