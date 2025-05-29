В Казани задержали группу мошенников, обворовывавших пенсионеров

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на обмане пожилых людей. Как установили следователи, злоумышленники действовали по классической схеме «телефонных аферистов» — представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом «защиты сбережений» выманивали у доверчивых пенсионеров крупные суммы денег.

За последнее время от действий мошенников пострадали несколько жителей Казани преклонного возраста. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей. Преступники использовали психологическое давление, убеждая пожилых людей в необходимости срочно передать накопления через курьеров «для безопасности».

Оперативникам отдела полиции «Савиново» удалось вычислить и задержать троих подозреваемых в возрасте 19-24 лет. Молодые люди признались, что выполняли роль курьеров — забирали деньги у обманутых стариков и переводили их на счета организаторов преступной схемы, получая за это небольшой процент.

Как выяснилось, преступники находили исполнителей через популярные мессенджеры. В настоящее время все задержанные находятся под арестом, а следственные органы продолжают работу по установлению всех участников преступной цепочки, включая организаторов аферы.