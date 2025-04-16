В Казани задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

news_top_970_100
Город
16 апреля 2025  08:25

В Казани полиция задержала дроп-курьера, похитившего деньги у 73-летней пенсионерки. Злоумышленники позвонили женщине, представились сотрудниками банка и заявили, что на ее имя оформлены кредиты. Под предлогом избежания уголовной ответственности они убедили ее передать наличные через курьера. Жертва отдала более 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Савиново» установили и задержали 26-летнего жителя Зеленодольска. Молодой человек признал свою причастность к преступлению.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), суд избрал меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает поиск остальных участников преступной схемы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

news_right_column_240_400
Новости
Снова зарегистрированы два случая утечки газа в Татарстане
В Казани задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
Курсы доллара и евро на 16 апреля
В России утвердили стратегию поддержки пожилых до 2030 года
В центр России придет летнее тепло, а на Кавказе ожидаются заморозки
79% россиян назвали данные банковских карт самой важной тайной в интернете
Рособрнадзор модернизирует ОГЭ по технологиям ЕГЭ к 2026 году
Рособрнадзор модернизирует ОГЭ по технологиям ЕГЭ к 2026 году
Кофе бодрит и оздоравливает