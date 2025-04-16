В Казани задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Казани полиция задержала дроп-курьера, похитившего деньги у 73-летней пенсионерки. Злоумышленники позвонили женщине, представились сотрудниками банка и заявили, что на ее имя оформлены кредиты. Под предлогом избежания уголовной ответственности они убедили ее передать наличные через курьера. Жертва отдала более 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Савиново» установили и задержали 26-летнего жителя Зеленодольска. Молодой человек признал свою причастность к преступлению.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), суд избрал меру пресечения в виде ареста. Полиция продолжает поиск остальных участников преступной схемы, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.