 В Казани задержали молодого человека, угнавшего автомобиль из автосалона
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В Казани задержали молодого человека, угнавшего автомобиль из автосалона

Кроме того, парень не раз садился за руль в состоянии опьянения.

Город
16 июня 2023  14:30
Автор:
Роза Габитова

В Казани 13 июня задержали водителя автомобиля «Хендэ», который совершил ДТП на улице Волгоградская и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 23-летний местный житель, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Также выяснилось, что задержанный угнал автомобиль из автосалона, в котором работал, и уже не раз садился за руль в состоянии опьянения. В 2021 году он был лишен прав на 24 месяца.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления

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