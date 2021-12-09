В Казани росгвардейцы задержали мужчину в федеральном розыске

В Казани сотрудники Росгвардии задержали осужденного мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Вечером 7 декабря наряд Росгварии при патрулировании улицы Горсоветской в Кировском районе обратил внимание на мужчину, который, увидев патруль, занервничал и стал прятать лицо под шарфом.

Сотрудники службы подошли к мужчине для проверки документов и во время установления личности выяснили, что его с 9 ноября 2021 года он находился в розыске республиканского управления ФСИН РФ.

Мужчина ранее был осужден по статье «Кража» и уклонялся от назначенных приговором суда обязательных работ. Разыскиваемого задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.