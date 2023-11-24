В Казани задержали мужчину, пристававшего на улице к девушке

Как сообщает прокуратура Татарстана, злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 42-летний местный житель. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции, которые дадут действиям задержанного правовую оценку.

Ход и результаты разбирательства взяты на контроль в прокуратуре Приволжского района Казани.

Напомним, в ЖК «Солнечный город» неизвестный мужчина приставал к незнакомым девушкам на улице. Момент попал в поле зрения видеокамеры. Местные жители были встревожены, поскольку это не первый случай.