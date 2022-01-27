В Казани задержали мужчину, пытавшегося ограбить торговый центр

В Приволжском районе Казани задержали ранее судимого мужчину, пытавшегося ограбить торговый центр. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В вечернее время патрульный экипаж Росгвардии Казани получил информацию о том, что в торговом центре по улице Павлюхина сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцам объяснили, что один из посетителей набрал в карманы различного товара и попытался покинуть ТЦ, не заплатив.

Досмотрев подозреваемого, помимо товаров из этого магазина сотрудники Росгвардии обнаружили товары из соседнего торгового заведения. Оказалось, что до кражи в этом магазине мужчина успел побывать и в другом, где также украл товар, но сотрудники этого не заметили.

Позже сотрудники правопорядка выяснили, что подозреваемый ранее уже привлекался к административному наказанию за хищение косметики из данного магазина.

Задержанного казанца передали полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».