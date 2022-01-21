 В Казани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину
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В Казани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Ранее осужденного передали инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

Город
21 января 2022  10:41
Автор:
Ольга Полякова

В Вахитовском районе Казани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Росгвардейцы патрулировали улицe Бурхана Шахиди и обратили внимание на странное поведение прохожего. Мужчина, заметив правоохранителей, резко повернулся в другую сторону и хотел спрятаться во дворе. 

Патрульный экипаж догнал подозрительнчеловека для проверки его документов и выяснил, что его разыскивают оперативники территориального УФСИН РФ. Он уклонялся от обязательных работ, назначенных судом в виде наказания.

Ранее осужденного, уроженца города Лаишево, задержали и передали инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

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