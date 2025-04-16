В Казани задержали организаторов нелегального порно-бизнеса с доходом 77 млн рублей

В Казани правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся нелегальным порно-бизнесом. С мая по декабрь 2023 года они заработали 77 миллионов рублей. В группу входили 32-летний юрист и безработный уроженец Тюменской области, арендовавшие помещение и размещавшие объявления о поиске моделей. Шесть девушек 23-24 лет согласились на съемки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Продюсером выступал 30-летний гражданин Узбекистана, а 22-летний безработный житель Казани работал оператором. Модели трудились по жесткому графику — шесть часов с минимальными перерывами. За нарушения их штрафовали, а за выполнение требований клиентов поощряли путевками и автомобилями.

Контент распространялся через зеркала зарубежных сайтов, а доходы конвертировались в криптовалюту. Группа планировала расшириться в Москву, но столкнулась с высокой конкуренцией. В декабре 2023 года все десять участников были задержаны. Возбуждено уголовное дело, им избраны меры пресечения.