В Казани задержали подозреваемого в разбойном нападении

В Приволжском районе Казани наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с неоднократной судимостью, подозреваемого в разбое в помещении торгового заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

В 10 утра в магазине по ул. Магистральной был совершен разбой. Как рассказала продавец сотрудникам Росгвардии, она отошла к холодильнику, а пьяный посетитель перелез через прилавок и похитил с витрины алкоголь. Она потребовала вернуть товар, но мужчина вытащил из кармана нож и стал угрожать женщине. После того, как мужчина выбежал с похищенным товаром на улицу, продавец позвонила в полицию.

Поскольку мужчина был постоянным покупателем и проживал неподалеку, задержали его по горячим следам. Выяснилось, что в прошлом он уже имел судимости за кражи и разбой. Нож и украденный товар был обнаружен в его комнате. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2, ст. 162 УК РФ «Разбой».