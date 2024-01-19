В Казани задержали подозреваемого в серии карманных краж

34-летний мужчина подозревается в совершении серии карманных краж, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани. В настоящее время установлена его причастность к 30 эпизодам. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

С октября прошло года в полицию начали поступать заявления от казанцев по поводу хищений имущества. Все они стали жертвами карманника, который орудовал при посадке или в салоне автобусов. Интересовали злоумышленника мобильные телефоны.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г.Казани установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Похищенные телефоны он сдавал в торговые точки для дальнейшего разбора, вырученные деньги тратил.

Также полицейские установили его причастность к поджогу иномарки в декабре прошлого года. Еще две легковушки получили повреждения.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража, ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Свою вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал полностью. На время предварительного следствия злоумышленника взяли под стражу.