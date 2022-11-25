В Казани задержали подростков, подозреваемых в обмане пенсионеров

В Казани с 12 по 19 ноября зарегистрировали 14 фактов мошенничеств в отношении пенсионеров под предлогом «родственник попал в беду». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России столице РТ.

Правоохранителям удалось задержать группу подростков в от 15 до 17 лет подозреваемых в совершение данных преступлений. Полицейские выяснили, что они причастны к 14 эпизодам преступной деятельности. Общий ущерб составляет около 3 млн рублей.

Отмечается, что предложение о работе подростки нашли в одном из мессенджеров. Во всех случаях они работали «курьерами». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «КВ» сообщали, что за три дня жители Татарстана лишились 15 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Среди обманутых 19 женщин и 8 мужчин. Чаще всего потерпевшие верили аферистам, которые представляли банковскими работниками и сообщали им несанкционированном оформлении кредита.