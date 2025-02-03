В Казани задержали шесть нелегальных мигрантов

В Казани на улице Аделя Кутуя сотрудники МВД Татарстана задержали шесть незаконно находящихся мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки документов у 15 иностранных граждан были выявлены нарушения.

По итогам проверки составлено девять административных протоколов за нарушение законодательства о миграционном учете и трудовой деятельности.

Все задержанные были помещены в специальные учреждения для мигрантов, и по решению суда им назначен штраф в размере трех тысяч рублей каждый.