В Казани задержали водителя «Лады», сбившего ребенка и женщину на пешеходном переходе

В Казани сотрудники полиции задержали водителя «Лады», сбившего на пешеходном переходе 8-летнего мальчика и его бабушку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП произошло сегодня на улице Бигичева. За рулем авто находился 32-летний иностранец, которого доставили в отдел для проведения процессуальных действий.

В результате происшествия мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы, а также бабушку с различными телесными повреждениями доставили в больницу.