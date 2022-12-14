 В Казани задержали водителя «Лады», сбившего ребенка и женщину на пешеходном переходе
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В Казани задержали водителя «Лады», сбившего ребенка и женщину на пешеходном переходе

В результате ДТП пострадавшие оказались в больнице.

Город
14 декабря 2022  19:39
Автор:
Роза Габитова

В Казани сотрудники полиции задержали водителя «Лады», сбившего на пешеходном переходе 8-летнего мальчика и его бабушку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП произошло сегодня на улице Бигичева. За рулем авто находился 32-летний иностранец, которого доставили в отдел для проведения процессуальных действий. 

В результате происшествия мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы, а также бабушку с различными телесными повреждениями доставили в больницу.

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