В Казани задержали водителя, сбившего детей на пешеходном переходе

Сотрудники ГАИ установили личность и задержали 55-летнего жителя Казани, который вечером 5 августа совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов на улице Боевой и скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Ford Transit не уступил дорогу детям 2010–2012 годов рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. После ДТП двое пострадавших были госпитализированы, третий ребенок получил медицинскую помощь на месте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину нарушителя обнаружили на улице Лесозаводская. Задержанный признался, что управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Для подтверждения этого факта его направили на медицинское освидетельствование.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ:

Оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27)

Отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37)

Управление ТС без документов (ч. 2 ст. 12.3)

Непредоставление преимущества пешеходам (ст. 12.18)

За оставление места аварии водитель доставлен в ОП №3 «Зареченский» для дальнейшего разбирательства. Дело передано мировому судье.