В Казани задержали водителя в наркотическом опьянении

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Город
20 января 2024  11:16
Автор:
Виктория Осинина

Экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани по улице Гаяза Исхаки был задержан автомобиль "Ваз 2107", сообщает Госавтоинспекция Казани. За рулём был 43-летний уроженец Узбекистана, который был лишён водительских прав. Мужчина находился за рулем с явными признаками наркотического опьянения. 

От прохождения медосвидетельствования он отказался. При проверке по базам  установлено, что ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На нарушителя составлены административные материалы, автомобиль отправили на спецстоянку. А водителя доставили в отдел полиции. 

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