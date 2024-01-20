В Казани задержали водителя в наркотическом опьянении

Экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани по улице Гаяза Исхаки был задержан автомобиль "Ваз 2107", сообщает Госавтоинспекция Казани. За рулём был 43-летний уроженец Узбекистана, который был лишён водительских прав. Мужчина находился за рулем с явными признаками наркотического опьянения.

От прохождения медосвидетельствования он отказался. При проверке по базам установлено, что ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На нарушителя составлены административные материалы, автомобиль отправили на спецстоянку. А водителя доставили в отдел полиции.