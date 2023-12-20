В Казани задержали водителя в наркотическом опьянении и без прав

19 декабря в 20.50 на ул. Гладилова напротив дома 32 экипажем полка ДПС УМВД России по г.Казани был задержан автомобиль Mazda Familia, под управлением 37-летнего казанца, который находился с явными признаками наркотического опьянения. Во время досмотра в салоне автомобиля было обнаружено кристаллообразное вещество светлого цвета, которое находилось в таре из-под назального спрея. На место была вызвана следственно-оперативная группа, сообщает Госавтоинспекция Казани.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. При проверке по базам было установлено, что водитель лишен права управления транспортными средствами, а также срок действия водительского удостоверения истек.

На нарушителя составлены административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку. В действиях водителя усматриваются признаки преступлений, предусмотренные статьями 228 и 264.1 УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции.