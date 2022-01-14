 В Казани задержали жительницу Таджикистана за вербовку наемников
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В Казани задержали жительницу Таджикистана за вербовку наемников

Женщина находилась в розыске.

Город
14 января 2022  16:59
Автор:
Николай Лукоянов

Вахитовский районный суд Казани задержал 43-летнюю жительницу Таджикистана, которая подозревается в  вербовке наемников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На момент ареста женщина находилась в розыске.

Сейчас женщину отправили в СИЗО, но есть вероятность, что в дальнейшем ее экстрадируют на родину.

Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранительные органы задержали членов ячейки «Нурджулар», которая признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.. Секта финансировалась из Турции.

 

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