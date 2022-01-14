В Казани задержали жительницу Таджикистана за вербовку наемников

Вахитовский районный суд Казани задержал 43-летнюю жительницу Таджикистана, которая подозревается в вербовке наемников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На момент ареста женщина находилась в розыске.

Сейчас женщину отправили в СИЗО, но есть вероятность, что в дальнейшем ее экстрадируют на родину.

Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранительные органы задержали членов ячейки «Нурджулар», которая признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.. Секта финансировалась из Турции.