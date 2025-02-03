В Казани задержан подозреваемый в нападении на подростка

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Город
3 февраля 2025  16:15

В Кировском районе Казани 31 января вечером произошло нападение на 17-летнюю девушку. Неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове и попытался задушить, однако, испугавшись свидетелей, скрылся с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, нападавший был задержан в кратчайшие сроки.  

Им оказался 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина полностью признал свою вину. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Также возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Подозреваемый был допрошен, дальнейшее расследование продолжается.

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