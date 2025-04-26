В Казани задержан подозреваемый в убийстве соседа

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Город
26 апреля 2025  17:32

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смертельного конфликта между жителями дома на улице Зорге. Об этос сообщает СУ Следкома России по РТ, в телеграм-канале. По версии следствия, 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес соседу смертельные травмы после замечания о его поведении.

Трагический инцидент произошел вечером 24 апреля 2025 года. По предварительным данным, словесная перепалка переросла в физическое столкновение, в результате которого потерпевший скончался на месте.

Следственный комитет сообщил, что в ближайшее время направит в суд ходатайство об аресте подозреваемого. В настоящее время следователи детально устанавливают обстоятельства преступления, опрашивают свидетелей и собирают доказательную базу.

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В Казани задержан подозреваемый в убийстве соседа
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