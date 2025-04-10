В Казани задержан сотрудник уголовного розыска

Оперативники МВД по Татарстану выявили противоправные действия сотрудника уголовного розыска УМВД Казани.

Согласно предварительным данным, в прошлом году он получил 4 000 рублей за предоставление данных из ведомственной базы и 30 000 рублей за помощь в возврате долга.

Материалы переданы следственным органам, возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве. Сотрудник задержан и помещен под домашний арест на два месяца.

В случае подтверждения вины он будет уволен, а его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.