В Казани задержан сотрудник уголовного розыска

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Город
10 апреля 2025  11:51
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Оперативники МВД по Татарстану выявили противоправные действия сотрудника уголовного розыска УМВД Казани.

Согласно предварительным данным, в прошлом году он получил 4 000 рублей за предоставление данных из ведомственной базы и 30 000 рублей за помощь в возврате долга.

Материалы переданы следственным органам, возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве. Сотрудник задержан и помещен под домашний арест на два месяца.

В случае подтверждения вины он будет уволен, а его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

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