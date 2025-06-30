В Казани зафиксировали 119 незаконных врезок в водопровод за полгода

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Город
30 июня 2025  12:20

Сотрудники МУП «Водоканал» Казани продолжают активную борьбу с несанкционированными подключениями к городским сетям водоснабжения. С начала 2025 года выявлено 119 случаев незаконного вмешательства в коммунальную инфраструктуру.

По данным предприятия, подобные нарушения создают серьезные проблемы как для системы водоснабжения, так и для законопослушных потребителей. Нелегальные врезки приводят к перегрузке сетей, снижению давления воды и частым аварийным ситуациям. Особенно остро эта проблема проявляется в поселковых зонах города.

«Несанкционированные соединения, выполненные с нарушением технических норм, регулярно становятся причиной прорывов трубопроводов и выхода из строя оборудования», – пояснили представители коммунального предприятия.

Нарушителям грозят существенные финансовые санкции:

  • Административные штрафы от 10 до 15 тысяч рублей
  • Компенсация стоимости незаконно потребленной воды (до 500 тысяч рублей)
  • Оплата восстановительных работ при ликвидации незаконного подключения

В «Водоканале» призывают жителей оформлять подключения исключительно через официальные процедуры, подчеркивая, что самовольные действия не только незаконны, но и опасны для всей системы водоснабжения. Информацию о легальных способах подключения можно получить на официальном сайте предприятия.

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