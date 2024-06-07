В Казани зафиксировали почти 400 ДТП с участием каршерингов

За первые пять месяцев 2024 года в Казани зафиксированы 394 ДТП с участием автомобилей сервисов каршеринга. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате аварий 6 участников дорожного движения получили ранения, один пассажир каршеринга погиб.

Полицейские пресекли 56 случаев управления транспортными средствами каршеринга в состоянии алкогольного опьянения. В отношении таких водителей составлены административные материалы.

Несмотря на свою популярность, каршеринг создает определенные риски на дорогах. Управление автомобилем требует особой внимательности и ответственности, а водитель каршеринга несет полную ответственность за свои действия.