В Казани зафиксировали превышение сероводорода и формальдегида в воздухе

В двух городах Татарстана (Казань и Зеленодольск) зафиксированы превышения вредных веществ в воздухе.

С 15 по 21 июня на станции контроля АСКЗА-1 (с. Осиново) зарегистрировано превышение по сероводороду, а на станции АСКЗА-3 (г.Казань, ул.Максимова, 76) — по формальдегиду. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

На остальных станциях контроля в Казани превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

Для усиления мониторинга атмосферного воздуха в Осиново установлен газоанализатор по измерению концентраций в воздухе формальдегида.