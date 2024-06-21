В Казани зафиксировали превышение сероводорода и формальдегида в воздухе

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Город
21 июня 2024  14:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В двух городах Татарстана (Казань и Зеленодольск) зафиксированы превышения вредных веществ в воздухе.

С 15 по 21 июня на станции контроля АСКЗА-1 (с. Осиново) зарегистрировано превышение по сероводороду, а на станции АСКЗА-3 (г.Казань, ул.Максимова, 76) — по формальдегиду. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

На остальных станциях контроля в Казани превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

Для усиления мониторинга атмосферного воздуха в Осиново установлен газоанализатор по измерению концентраций в воздухе формальдегида.

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В Казани зафиксировали превышение сероводорода и формальдегида в воздухе
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