В Казани зафиксировали шесть ДТП с питбайками по вине подростков

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Город
12 августа 2024  15:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с начала года произошло уже шесть ДТП с участием водителей питбайков. Аварии привели к трагическим последствиям.

Трижды питбайки сталкивались с другими транспортными средствами. В результате этих аварий один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, повреждены 16 автомобилей.

Ещё три ДТП произошли из-за наездов водителей питбайков на препятствия. В этих случаях три человека получили ранения.

Во всех шести случаях виновниками аварий были водители питбайков. При этом за рулём мототехники трижды оказывались несовершеннолетние. В результате ДТП один подросток погиб, ещё двое получили тяжёлые травмы.

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