В Казани зафиксировали выброс сероводорода

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Город
4 октября 2024  17:24

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха АСКЗА-5, расположенная на проспекте И. Шакирова, зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Как сообщает Минэкологии Татарстана, максимальная концентрация сероводорода в воздухе достигла 2,38 ПДК. Выброс был зафиксирован в период с 01:00 до 04:00.

Информация о превышении передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для установления источника загрязнения и принятия мер реагирования.

Напомним, что в настоящее время на Экологической карте РТ недоступны данные измерений в режиме реального времени из-за проведения технических работ.

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