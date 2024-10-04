В Казани зафиксировали выброс сероводорода

Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха АСКЗА-5, расположенная на проспекте И. Шакирова, зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Как сообщает Минэкологии Татарстана, максимальная концентрация сероводорода в воздухе достигла 2,38 ПДК. Выброс был зафиксирован в период с 01:00 до 04:00.

Информация о превышении передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для установления источника загрязнения и принятия мер реагирования.

Напомним, что в настоящее время на Экологической карте РТ недоступны данные измерений в режиме реального времени из-за проведения технических работ.