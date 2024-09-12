В Казани зафиксировано 177 ДТП за сутки, 6 человек пострадали

По данным Госавтоинспекции Казани, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий. В 6 из них пострадали люди.

В трех случаях произошло столкновение автомобилей, в двух – наезд на пешехода, в одном случае пассажир транспортного средства получил травму в результате падения.

Полицейские задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 7 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции доставлено 3 гражданина по подозрению в совершении преступлений.