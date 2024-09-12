В Казани зафиксировано 177 ДТП за сутки, 6 человек пострадали

news_top_970_100
Город
12 сентября 2024  08:22
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Госавтоинспекции Казани, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий. В 6 из них пострадали люди.

В трех случаях произошло столкновение автомобилей, в двух – наезд на пешехода, в одном случае пассажир транспортного средства получил травму в результате падения.

Полицейские задержали 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также 7 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Кроме того, в отдел полиции доставлено 3 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане родителям помогают бороться с зависимостью и трудоустроиться
Что выявило следствие при проверке частного дома престарелых?
«Казанский Водоканал» вложит 6,2 млн рублей в ремонт снегоплавильных камер
В столице Татарстана ограничат движение транспорта во время Казанского полумарафона
На Каме в Набережных Челнах затонул плавкран
На Каме в Набережных Челнах затонул плавкран
Казанские мультфильмы «Әминә» признаны лучшими на международном кинофестивале
Казанские мультфильмы «Әминә» признаны лучшими на международном кинофестивале
Семья Файзутдиновых из Татарстана за 7 часов покорила вершину Эльбруса
Семья Файзутдиновых из Татарстана за 7 часов покорила вершину Эльбруса
В Кировском районе Казани завершилась масштабная реконструкция водопровода