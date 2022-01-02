 В Казани загрузка хостелов в новогодние праздники достигает 60%
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В Казани загрузка хостелов в новогодние праздники достигает 60%

До пандемии заполняемость в январские каникулы была максимальной.

Город
2 января 2022  11:22
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани загрузка хостелов в новогодние праздники достигает 60%. Об этом сообщил президент Ассоциации хостелов Татарстана Илья Цыкунов, передает ТАСС.

«Средняя заполняемость хостелов [в новогодние выходные], наверное, около 60%. До пандемии в новогодние праздники и вообще в любые праздники загрузка была максимальной», — заявил Цыкунов.

Он отметил, что у постояльцев, во-первых, уменьшились сроки проживания, а во-вторых, самих туристов в столице РТ стало меньше. 

Цыкунов рассказал, что до пандемии туристы бронировали номера за несколько месяцев. 

«Люди заранее планировали свой отпуск. Знали, куда едут и зачем едут. Сейчас такого нет. Люди в последнее время перед самым приездом могут забронировать», — сказал он. 

Цыкунов добавил, что даже в таком случае «рассчитывать на максимальную загрузку нет шансов». 

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