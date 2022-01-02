В Казани загрузка хостелов в новогодние праздники достигает 60%. Об этом сообщил президент Ассоциации хостелов Татарстана Илья Цыкунов, передает ТАСС.

«Средняя заполняемость хостелов [в новогодние выходные], наверное, около 60%. До пандемии в новогодние праздники и вообще в любые праздники загрузка была максимальной», — заявил Цыкунов.

Он отметил, что у постояльцев, во-первых, уменьшились сроки проживания, а во-вторых, самих туристов в столице РТ стало меньше.

Цыкунов рассказал, что до пандемии туристы бронировали номера за несколько месяцев.

«Люди заранее планировали свой отпуск. Знали, куда едут и зачем едут. Сейчас такого нет. Люди в последнее время перед самым приездом могут забронировать», — сказал он.

Цыкунов добавил, что даже в таком случае «рассчитывать на максимальную загрузку нет шансов».