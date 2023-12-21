В Казани закончили рекультивацию Самосыровского полигона

Соответствующее заявление в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» сегодня сделал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

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Республика
21 декабря 2023  09:43
Автор:
Владислав Косолапкин

«В этом году, благодаря федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» ликвидирован еще один объект негативного воздействия на карте Татарстана – это Самосыровский полигон.  Еще с 2020 года мы обсуждали эту проблемную точку, тогда мы получили около 300 жалоб от жителей». В этом году мы сдали этот объект. Это пилотный проект, рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Эта технология будущего, все свалки должны быть рекультивированы с внедрением такой системы, я считаю. Сейчас свалочный газ будет приносить пользу, энергоустановка 1,5 Мвт, уже запущена. Прорабатываем с Исполкомом Казани где будет использоваться эта электроэнергия», - прокомментировал он.

Стоимость проекта составила 872,2 млн. рублей, благодаря его реализации улучшились условия для жизни 343 тысяч татарстанцев.

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