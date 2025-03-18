В Казани закрыли бар за нарушения санитарных норм

В Казани временно закрыли заведение после выявления серьезных нарушений санитарных норм. Решение было принято судом на основании результатов внеплановой проверки, проведенной Роспотребнадзором по Республике Татарстан. Установлено, что в заведении не соблюдались требования по организации технологических процессов, санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений признано неудовлетворительным. Также выявлены проблемы с грызунонепроницаемостью, отсутствие умывальных раковин и туалета, а также мытье кухонной и столовой посуды в одной моечной ванне. Дополнительно обнаружено, что сотрудники допускались к работе без медицинских книжек, а сопроводительные документы на продукты питания отсутствовали.

На индивидуального предпринимателя, ответственного за деятельность заведения, составлены административные протоколы, и суд вынес решение о временном запрете деятельности на 60 суток.