В Казани закрыли кафе «GAGAWA» из-за кишечной инфекции

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Город
11 декабря 2024  17:13

В Казани на проспекте Ибрагимова произошло закрытие кафе «Gagawa» в связи с обнаружением кишечной инфекции у одного из посетителей. Информация была озвучена пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

После получения данных о происшествии, санитарные специалисты провели детальное санитарно-эпидемиологическое исследование в кафе. В результате проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Среди них недопустимое состояние разделочного инвентаря, неприемлемые условия совместного хранения инвентаря для готовых и сырых продуктов, а также использование посуды, непригодной для контакта с пищей. Кроме того, некоторые напитки хранились вне холодильного оборудования, что также являлось нарушением установленных правил.

В ответ на данные нарушения, Роспотребнадзор составил административные протоколы в отношении владельца заведения. Суд, рассматривая материалы дела, постановил закрыть кафе «Gagawa» на срок в две недели.

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