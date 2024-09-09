В Казани закрыли квест-комнату из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Московского района Казани провела проверку помещений, где проводятся популярные среди молодежи квесты, и выявила нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Под прицел надзорного ведомства попали локации на улицах Солдатская, Васильченко и Декабристов. Как выяснилось, организаторы игр не позаботились о соблюдении норм пожарной безопасности, подвергая опасности как участников, так и сотрудников.

По итогам проверки в отношении двух предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях. Благодаря вмешательству прокуратуры помещения на Васильченко и Декабристов приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности. А вот квест-комната на улице Солдатская была и вовсе закрыта до устранения нарушений.