В Казани закрыли пункт приема вторсырья из-за штрафов

В Казани закрыли пункт приема вторсырья на улице Чехова из-за большого количества штрафов, которые владельцы не в силах покрыть. Такая информация появилась в Instagram-аккаунте пункта приема отходов.

«Количество штрафов растёт в геометрической прогрессии. На нас пишут заявления в различные инстанции и штрафы. Это и Минэкологии и административная Комиссия (по несколько штук) и даже МЧС» — говорится в сообщении.

Кроме того, владелец гаража, в котором был пункт приема попросил освободить помещение по неизвестным причинам.

Ранее «КВ» сообщали, что основатель пункта приема «Фракция» рассказал, что их штрафуют на протяжении всей работы. Организации жалуются, что компания создает бардак. Штрафы приходят от административно-технической инспекции и Министерства экологии. За недолгое существование центра, на него успели выписать восемь штрафов.