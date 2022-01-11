В Казани закрывается ресторан Twin Peaks

В Казани 14 января ресторан Twin Peaks будет работать последний день, сообщается в Instagram-аккаунте заведения общепита.

Там же отмечают, что работавший в заведении персонал не будет распущен. Бывшие сотрудники Twin Peaks переедут в новое место, с новым названием и концепцией.

Уже 15 января для посетилей будут открыты двери в новый ресторан, а что это будет за заведение и по какому адресу оно будет находиться, пока не уточняется.

В Казани под американской франшизой Twin Peaks работало ООО «Бар Тайм Девелопмент КЗН». Договор предусматривал, что юрлицо выплачивало определенный процент (роялти) с продаж франшизе. В Казани ресторан находился по адресу: ул. Баумана, 13.

Первое заведение Twin Peaks было открыто еще в 2005 году в Техасе ресторатором Ренди Девитом.