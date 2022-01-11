 В Казани закрывается ресторан Twin Peaks
news_header_top_970_100

В Казани закрывается ресторан Twin Peaks

В заведении пообещали открыть новый ресторан в новом месте, но с другой концепцией.

Город
11 января 2022  10:01
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани 14 января ресторан Twin Peaks будет работать последний день, сообщается в Instagram-аккаунте заведения общепита.

Там же отмечают, что работавший в заведении персонал не будет распущен. Бывшие сотрудники Twin Peaks переедут в новое место, с новым названием и концепцией.

Уже 15 января для посетилей будут открыты двери в новый ресторан, а что это будет за заведение и по какому адресу оно будет находиться, пока не уточняется.

В Казани под американской франшизой Twin Peaks работало  ООО «Бар Тайм Девелопмент КЗН». Договор предусматривал, что юрлицо выплачивало определенный процент (роялти) с продаж франшизе. В Казани ресторан находился по адресу: ул. Баумана, 13. 

Первое заведение Twin Peaks было открыто еще в 2005 году в Техасе ресторатором Ренди Девитом.

Новости
Выдача ипотечных кредитов в Татарстане за 2021 год выросла на 8%
В Казани более чем на месяц ограничат движение по улице Сахарова
В Казани закрывается ресторан Twin Peaks
На ремонт столовых в девяти школах Набережных Челнов потратят 143 млн рублей
В Татарстане движение по переправе Покровское - Красный Ключ перекрыто до 12 января
«Если не сдам, отвернется семья»: как справиться со стрессом во время сессии
«Если не сдам, отвернется семья»: как справиться со стрессом во время сессии
В Казани на улице Академика Королева эвакуатор насмерть сбил пешехода
В Татарстане за новогодние праздники в ДТП погибло 17 человек