В Казани заменили аварийный коллектор в Приволжском районе

Казанский Водоканал завершил работы по замене аварийного участка канализационного коллектора, построенного в 1994 году, в Приволжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: © Казанский Водоканал

Замененный коллектор обеспечивает транспортировку сточных вод от 301 многоквартирного дома, 120 частных домов, 21 детского сада, 9 школ и более 45 административных зданий в части Приволжского района.

Ремонт проводился на улице Дубравная, в районе домов №33-41. Был заменен трубопровод самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм протяженностью 91 метр. Отмечается, что работы проводились без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов.

В настоящее время на месте проведения работ начинается восстановление благоустройства, которое планируется завершить во втором квартале 2024 года.