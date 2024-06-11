В Казани заменили аварийный коллектор в Приволжском районе

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Город
11 июня 2024  10:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский Водоканал завершил работы по замене аварийного участка канализационного коллектора, построенного в 1994 году, в Приволжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

 Фото: © Казанский Водоканал

Замененный коллектор обеспечивает транспортировку сточных вод от 301 многоквартирного дома, 120 частных домов, 21 детского сада, 9 школ и более 45 административных зданий в части Приволжского района.

Ремонт проводился на улице Дубравная, в районе домов №33-41. Был заменен трубопровод самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм протяженностью 91 метр. Отмечается, что работы проводились без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов. 

В настоящее время на месте проведения работ начинается восстановление благоустройства, которое планируется завершить во втором квартале 2024 года. 

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