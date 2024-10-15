В Казани заменили старые лифты в многоквартирных домах

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Город
15 октября 2024  11:09

В Казани в рамках программы капитального ремонта проведена замена 138 лифтов в 52 многоквартирных домах, пишет пресс-служба мэрии города.

Новое оборудование уже введено в эксплуатацию и соответствует всем современным требованиям безопасности. Антивандальные и энергосберегающие подъемники оснащены кнопками со шрифтом Брайля и системами для регулирования переменного напряжения.

Старые лифты, срок службы которых составил 25 лет, были заменены на новые кабины. Они прослужат еще как минимум четверть века.

Грузоподъемность новых подъемников составляет 400 кг, а в домах высотой 12 этажей и более, где установлены парные лифты, обновлены грузопассажирские кабины с грузоподъемностью 630 кг.

Ремонт финансируется за счет республиканского и городского бюджетов, а также взносов собственников. В программе запланированы обновления крыш, фасадов, систем отопления и водоснабжения. Все работы контролируют представители различных государственных структур и управляющих компаний.

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