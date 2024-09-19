В Казани заметили лося, бегающего по дорогам и среди жилых домов

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Город
19 сентября 2024  10:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Казани сегодня утром стали свидетелями необычного гостя в черте города. Лося заметили на улице Рауиса Гареева. Это уже не первый случай появления диких животных в городской черте. Ранее сегодня лося заметили между Салмачами и Куюками, а также в районе жилого массива Ферма-2.

Вполне вероятно, что это один и тот же лось, который заблудился в поисках пищи или просто решил прогуляться по городским улицам.

В Госкомитете РТ по биологическим ресурсам Татарстана сообщили, что с начала года в республике было зафиксировано 106 случаев гибели лосей в ДТП. Животные часто выбегают на дороги, а водители, не соблюдая скоростной режим, сбивают их.

Госкомитет напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дорогах, особенно вблизи лесных массивов, и снижать скорость, чтобы избежать столкновения с дикими животными.

 Фото: © соцсети

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