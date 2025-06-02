В Казани запланировано благоустройство семи общественных пространств в 2025 году

В текущем году в столице Татарстана реализуется масштабная программа благоустройства, охватывающая семь ключевых городских территорий. Как сообщил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев, особое внимание уделяется созданию комфортной среды для всех возрастных групп населения.

Центральным объектом преобразований стала набережная озера Кабан у нового здания театра Камала, где уже открылась уникальная детская площадка площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Тематический комплекс, разделенный на восемь функциональных зон, за один день привлек более 10 тысяч посетителей, что подтвердило его востребованность.

Параллельно ведутся работы у Кировской дамбы, где благоустраивают территорию возле храма-памятника. Проект включает создание пешеходного моста, организацию парковочных мест и возведение служебного павильона, которые планируется завершить до конца лета.

Значительные изменения ожидают сквер на улице Миславского, где после реконструкции фонтана установят скульптуру Зиланта. На Чайковых озерах появятся новые малые архитектурные формы и смотровая площадка, а бульвар Серова преобразуется в многофункциональное пространство с водной игровой зоной и общественным огородом. А в сквере Молодежи установлен монумент Фатиху Кариму весом более тонны.