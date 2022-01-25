В Казани запланировано строительство кольцевой железной дороги от аэропорта к вокзалам

Казань требует новых транспортных решений, поэтому Минтранс РТ назвал кольцевую железную дорогу в городе одним из самых перспективных проектов на итоговой коллегии.

«Кольцевое железнодорожное движение позволит наладить надежную удобную связь между международным аэропортом «Казань», железнодорожными вокзалами столицы Татарстана и городским транспортом», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

В проект входит два железнодорожных съезда, три пути и искусственные сооружения. Длина железной дороги составит 48 киллометров, она должна соединить 17 остановок.

Сейчас завершилась разработка документации первого этапа проекта. Проектно-сметная документация проходит ведомственную экспертизу ОАО «РЖД».