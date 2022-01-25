 В Казани запланировано строительство кольцевой железной дороги от аэропорта к вокзалам
news_header_top_970_100

В Казани запланировано строительство кольцевой железной дороги от аэропорта к вокзалам

В проект входит два железнодорожных съезда, три пути и искусственные сооружения.

Город
25 января 2022  15:21
Автор:
Николай Лукоянов

Казань требует новых транспортных решений, поэтому Минтранс РТ назвал кольцевую железную дорогу в городе одним из самых перспективных проектов на итоговой коллегии.

«Кольцевое железнодорожное движение позволит наладить надежную удобную связь между международным аэропортом «Казань», железнодорожными вокзалами столицы Татарстана и городским транспортом», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

В проект входит два железнодорожных съезда, три пути и искусственные сооружения. Длина железной дороги составит 48 киллометров, она должна соединить 17 остановок.

Сейчас завершилась разработка документации первого этапа проекта. Проектно-сметная документация проходит ведомственную экспертизу ОАО «РЖД».

Новости
За вторник в Казани задержали 11 нетрезвых водителей
На перевозку пассажиров в Верхнеуслонском районе в 2022 году выделили 4 рубля
Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 до 7 дней
Казанская мэрия отправила на «удаленку» половину сотрудников из-за тяжелой ситуации с ковидом
Школы Казани не планируют переводить на «удаленку» из-за введения карантина
Татарстанец убил собутыльника лопатой, а затем закопал тело в снегу во дворе
В Татарстане планируется построить новые железнодорожные пути до «Алабуги», Бегишево и Альметьевска
В Казани запланировано строительство кольцевой железной дороги от аэропорта к вокзалам