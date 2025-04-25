В Казани запускают новый троллейбусный маршрут №11

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Город
25 апреля 2025  13:12

С 1 мая 2025 года в столице Татарстана начнет курсировать новый троллейбусный маршрут №11, который соединит Сквер им. Г. Тукая и Танковое училище. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Маршрут будет включать остановки у Казанского зооботанического сада, Квартала Юстиции и Танкового училища. Первоначально троллейбусы будут ходить с интервалом 17 минут, но при увеличении пассажиропотока количество транспорта на линии планируют увеличить.

Параллельно с 1 мая возобновит работу по прежней трассе троллейбусный маршрут №6, следующий от Сквера им. Г. Тукая до улицы В. Кулагина. Эти изменения направлены на улучшение транспортной доступности в городе.

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