В Казани запустили чат-бот для информирования о штрафах

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Город
16 сентября 2024  17:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Административная комиссия Казани внедрила новый инструмент для информирования граждан о штрафах – чат-бот «Штрафы админкомиссии» в Telegram. Об этом сообщили в официальном канале Администрации Советского района.

Отмечается, что сервис позволяет жителям оперативно узнавать о вынесенных постановлениях по административным правонарушениям, не посещая официальные ресурсы.

Чат-бот также дает возможность подключить уведомления о новых штрафах, что обеспечивает своевременное получение информации. Для удобства пользователей реализована функция получения детальной информации по конкретному делу.

Ранее мы писали, что в Татарстане запустили удобный сервис для решения вопросов по вывозу мусора. Теперь жители республики могут воспользоваться круглосуточным чат-ботом @AppokmBot в Telegram.

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