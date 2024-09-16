В Казани запустили чат-бот для информирования о штрафах

Административная комиссия Казани внедрила новый инструмент для информирования граждан о штрафах – чат-бот «Штрафы админкомиссии» в Telegram. Об этом сообщили в официальном канале Администрации Советского района.

Отмечается, что сервис позволяет жителям оперативно узнавать о вынесенных постановлениях по административным правонарушениям, не посещая официальные ресурсы.

Чат-бот также дает возможность подключить уведомления о новых штрафах, что обеспечивает своевременное получение информации. Для удобства пользователей реализована функция получения детальной информации по конкретному делу.

Ранее мы писали, что в Татарстане запустили удобный сервис для решения вопросов по вывозу мусора. Теперь жители республики могут воспользоваться круглосуточным чат-ботом @AppokmBot в Telegram.