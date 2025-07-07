В Казани запустили новый туристический портал

Казань стала еще более привлекательной для туристов - в столице Татарстана заработал новый туристический портал. Об этом сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Сайт создан с учетом удобства пользователей: здесь можно найти актуальную информацию о событиях, вариантах размещения и интересных маршрутах по городу. Особенность портала - интерактивная карта с тематическими экскурсиями и возможность создать собственный путеводитель в личном кабинете.

Портал доступен на трех языках: русском, татарском и английском.

Как отметила Санникова, Казань переживает пик туристического сезона - за первые пять месяцев 2024 года город посетили более 2,3 миллиона гостей. Туристы вносят значительный вклад в экономику города и развитие сопутствующих отраслей.

Новый сервис призван сделать пребывание гостей в столице Татарстана еще более комфортным и информативным.

