В Казани запустили оплату проезда в метро «по взгляду»

В казанском метрополитене запущен сервис оплаты проезда по биометрии. Теперь пассажиры могут проходить через турникеты, просто взглянув на специальный терминал. Процесс оплаты занимает не более нескольких секунд, заявили в Центре биометрических технологий.

Как пишет газета «Известия», воспользоваться новой опцией можно после предварительной регистрации. Для этого жителям Казани необходимо сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и привязать свои биометрические данные к банковскому счету в обновленном приложении «СБПэй».

По планам Минцифры РФ, в будущем биометрическая оплата станет доступной не только в метро, но и в магазинах при наличии необходимого оборудования.