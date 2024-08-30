В Казани запустили оплату проезда в метро «по взгляду»

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Город
30 августа 2024  09:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В казанском метрополитене запущен сервис оплаты проезда по биометрии. Теперь пассажиры могут проходить через турникеты, просто взглянув на специальный терминал. Процесс оплаты занимает не более нескольких секунд, заявили в Центре биометрических технологий.

Как пишет газета «Известия», воспользоваться новой опцией можно после предварительной регистрации. Для этого жителям Казани необходимо сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и привязать свои биометрические данные к банковскому счету в обновленном приложении «СБПэй».

По планам Минцифры РФ, в будущем биометрическая оплата станет доступной не только в метро, но и в магазинах при наличии необходимого оборудования.

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В Казани запустили оплату проезда в метро «по взгляду»