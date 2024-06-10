В Казани запустят специальные автобусы для удобства гостей Сабантуя

В этом году организаторы Сабантуя в Казани заботятся о комфорте гостей и планируют запустить специальные автобусные маршруты до площадок празднования. Об этом сообщила замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова на деловом понедельнике.

Для удобства гостей, отправляющихся в поселок Мирный, будут курсировать специальные автобусы от станции метро «Проспект Победы», а также от остановок «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «Улица Глазунова». До поселка Мирный также можно будет добраться на рейсовых автобусах №№23 и 56, а также на электричке от станции «Казань-1».

Желающие посетить празднование в лесопарке «Лебяжье» смогут воспользоваться спецавтобусами от остановки «Жилой массив Ремплер» и от парковки гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе.

Для тех, кто отправится в Дербышки, будут организованы специальные рейсы от парковки НИИ турбокомпрессор им. Шнеппа и от парковки ТЦ «Мега».

Специальные автобусы будут курсировать с 08:00 до окончания празднования Сабантуя.