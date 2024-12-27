В Казани зарегистрируют дом Сибирякова как культурное наследие

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани, в самом сердце города, будет добавлен новый объект культурного наследия. Исторический особняк №10 на улице Татарстан, возведенный в конце XIX века, будет включен в список объектов культурного наследия. Согласно результатам историко-культурной экспертизы, здание получит название «Дом М.Г. Сибирякова», как стало известно из публикации на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Данный дом находится на месте, где в XIX веке планировалось создать новый речной порт — так называемые «речные ворота» Казани. Проект предполагал прокладку глубоководного канала между Волгой и городом, а рядом с кварталами — обустройство бухты для приема речных судов. Однако, по различным причинам, идея так и не была реализована.

Недвижимость была названа в честь Мухамедгали Сибирякова, первого владельца особняка и купца второй гильдии. В начале XX века он столкнулся с финансовыми трудностями и был вынужден заложить здание в Государственном банке. В 1904 году его имущество перешло в собственность Казанского отделения госбанка, а через год было продано Мусульманскому благотворительному обществу города.

Здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом с неоштукатуренными стенами и четырехскатной крышей. Его уникальный архитектурный стиль проявляется в асимметрии, связанном со смещённым вправо входом на фасаде. Декор фасада отличается оригинальностью: он украшен рядами полок и «городков», а окна и арка имеют стильные лучковые формы с имитацией перемычек. На щипце представлена замысловатая композиция из кирпича, а также аркатурно-колончатый пояс с элементами декора.

Экспертиза подтвердила не только историческую и художественную значимость данного объекта, но и его умеренную степень сохранности первоначального облика. Это подтверждает целесообразность его включения в Государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.